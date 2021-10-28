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В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября

28 октября 2021 09:12
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В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября.

В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября. На прошлой неделе президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Главы некоторых регионов, в том числе Москвы и Московской области, ввели их досрочно.

В столичном регионе закрылись все предприятия, компании и организации, кроме критически важных, предприятий непрерывного цикла и СМИ. Так, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек, магазинов с товарами первой необходимости и автозаправок. Остальные могут работать на доставку.

Закрылись рестораны и кафе. Исключение – доставка и работа навынос.

Не будут функционировать предприятия бытовые услуги, автосервисы, салоны красоты, массажа, солярии, сауны, фитнес-клубы и бассейны, кино, цирки и концертные залы, досуговые заведения и библиотеки.

Не будет спортивных матчей и других массовых мероприятий, кроме особо согласованных властями.

Театры и музеи продолжают работать, вход – с QR-кодом и в масках.

Открыты уличные вольеры зоопарка.

Школы, детсады и дополнительное образование ушли на каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, организованы дежурные группы, занятия в московских вузах и колледжах – только удалённо, подмосковные – на каникулах.

Больницы работают в обычном режиме, но стоматологи могут оказывать только экстренную или неотложную помощь. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования в центрах госуслуг и торговых центрах закрывать не будут. Общественный транспорт также продолжает работать.

Для тех, кому требуется доставить продукты, лекарства или товары первой необходимости, выгулять собаку или помочь по дому, организована служба волонтёров, передает Радио Маяк.

Добавим, нерабочие дни начинаются сегодня также в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии.

В Самарской области нерабочие дни введены с 25 октября.

Теги: Коронавирус

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