В Москве 15 сентября атмосферное давление побило максимальный рекорд 1944 года и составило 758,9 мм рт. ст.

Об этом в своем Telegram-канале написала метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, в течение дня 14 сентября, после утреннего рекорда, атмосферное давление в столице медленно понижалось. Но шлейф его сохранился в ночь на понедельник.

"В полночь 15 сентября атмосферное давление на ВДНХ понизилось до 1011,5 гПа (758,9 мм рт. ст). А это означает, что сегодня был повторен рекорд… 1944 года", – сообщила Позднякова.

В течение дня в понедельник давление понизится и на этом рекорды прекратятся, пишет Смотрим.