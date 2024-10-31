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В Минздраве поддержали идею ограничить продажу алкоголя в регионах

31 октября 2024 12:00
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В Минздраве поддержали идею ограничить продажу алкоголя в регионах

Инициативы властей регионов по ограничению продажи спиртного можно только поддержать, так как злоупотребление алкоголем является одной из причин развития хронических заболеваний и ранней смерти. Об этом 31 октября заявил заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков, пишут "Известия".

«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе — от внешних причин», — рассказал Зыков «РИА Новости».

Специалист добавил, что по результатам мониторинга обычно наблюдается прямая связь между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе. На сегодняшний день региональные власти обладают всеми полномочиями для того, чтобы ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя на территории каждого субъекта, отметил Зыков.

Ранее, 29 октября, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что в регионе планируют ограничить продажу алкоголя двумя часами в день, напоминает «Газета.Ru». Так, с 1 марта 2025 года алкоголь могут начать продавать с 12:00 до 14:00 по будням, а обычный режим сохранится на выходных и праздниках. Филимонов объяснил такое решение высокой смертностью населения в регионе.

В этот же день глава заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина сообщила, что власти региона рассматривают введение полного запрета на продажу алкоголя в регионе. По ее словам, об этом депутатов попросили местные жители.

Как прокомментировал 30 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, введение сухого закона в Вологодской области является прерогативой региональных властей. Он отметил, что в администрации президента дискуссия на эту тему не ведется.

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