В Минтруде объяснили порядок выплаты зарплаты в выходной

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Министерство труда и социальной защиты на своей странице в Instagram-аккаунте разъяснило, каким образом работодатели должны выплачивать сотрудникам зарплату, если выдача денег приходится на выходной или нерабочий праздничный день.

«Выплата должна быть накануне! Не позже последнего рабочего дня перед днем выплаты заработной платы, приходящейся на праздничный или выходной день», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что даты выплаты заработной платы каждая организация определяет индивидуально, пишут "Известия".