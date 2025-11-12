В Минфине РФ согласились смягчить налогообложение букмекерских контор

83

В России планируют смягчить ранее предложенные поправки в Налоговый кодекс о налогообложении букмекерских контор, благодаря чему налог со ставок заменяет налогом с разницы между ставками и выигрышами. Об этом 11 ноября сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Да, будет (изменение в отношении редакции первого чтения. — Ред.), вместо 5% с оборота будет 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами», — заявил он в интервью «Интерфакс».

По словам Сазанова, модернизированную версию документа предложат на втором чтении проекта поправок кодекса, пишут "Известия".

В сентябре сообщалось о планах ввести в России налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор. Отмечалось, что поправки в Налоговый кодекс намеревались внести в рамках бюджетного пакета. Дополнительно планировалось установить налог на прибыль для букмекерских контор по ставке 25%. В Минфине пояснили, что новые меры позволят учитывать не только обороты, но и прибыль компаний, а также сделают рынок более прозрачным.