Главные новости:
В Минфине РФ согласились смягчить налогообложение букмекерских контор
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
С 10 ноября 2025 года в регионе действует новый тариф.
Минприроды СО: изменение тарифа на вывоз мусора в Самарской области
В Роспотребнадзоре заявили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) не является новым и хорошо изучен, он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена.
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о новом вирусе в России
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
12 ноября 2025 09:08
83
В Минфине РФ согласились смягчить налогообложение букмекерских контор

В России планируют смягчить ранее предложенные поправки в Налоговый кодекс о налогообложении букмекерских контор, благодаря чему налог со ставок заменяет налогом с разницы между ставками и выигрышами. Об этом 11 ноября сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Да, будет (изменение в отношении редакции первого чтения. — Ред.), вместо 5% с оборота будет 7% с разницы между полученными ставками и выплаченными выигрышами», — заявил он в интервью «Интерфакс».

По словам Сазанова, модернизированную версию документа предложат на втором чтении проекта поправок кодекса, пишут "Известия".

В сентябре сообщалось о планах ввести в России налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор. Отмечалось, что поправки в Налоговый кодекс намеревались внести в рамках бюджетного пакета. Дополнительно планировалось установить налог на прибыль для букмекерских контор по ставке 25%. В Минфине пояснили, что новые меры позволят учитывать не только обороты, но и прибыль компаний, а также сделают рынок более прозрачным.

