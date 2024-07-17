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В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм

17 июля 2024 13:52
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В Минэкономразвития исключили критический рост цен на внутренний туризм

Минэкономразвития РФ не фиксирует критического роста стоимости отдыха в России. Об этом 17 июля сообщил журналистам замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2024).

«Мы не видим критического роста цен», — заявил он.

По его словам, ведомство, наоборот, наблюдает повышение спроса на внутренний туризм, пишут "Известия".

«И это никак не может говорить о том, что цены не будут расти. Конечно, они будут расти. Мы должны поработать над ростом предложения. Это единственный рецепт, чтобы цены сдерживать», — сказал Вахруков.

Также он подчеркнул, что отдых на курортах в России гораздо доступнее, чем за рубежом.

«Мы видим, что цены растут. Но это не какие-то заоблачные цифры. Они явно меньше, чем рост цен на зарубежных курортах, поэтому мы сегодня благодарны нашим отельерам за то, что они с пониманием относятся к росту туристического потока», — заключил замминистра экономического развития.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля.

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