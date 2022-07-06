В МИД РФ заявили об отсутствии планов вводить визы на выезд из России

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Введение практики выездных виз или иных ограничений оснований для выезда из страны не планируется. Об этом сообщил в среду 6 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных виз не планируются», — пояснил Зайцев в ходе брифинга.

Ранее, 4 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил, что с 15 июля будут сняты все ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за COVID-19.

До этого, 1 июля, власти Финляндии с 1 июля сняли все COVID-ограничения на прием заявлений на выдачу шенгенских виз гражданам России, пишут "Известия".