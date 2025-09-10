В МИД РФ призвали россиян воздержаться от посещения Непала

160

Гражданам России рекомендовали воздержаться от посещения Непала в связи с идущими в стране протестами и беспорядками. Об этом 9 сентября сообщили на сайте МИД РФ.

«По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет. Обстановка вокруг посольства России в Катманду остается спокойной. Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей», — указано в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что в Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале. Подчеркивается, что Россия выступает за мирное разрешение кризиса, пишут "Известия".

8 сентября власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. В связи с этим начались массовые протесты, число пострадавших в результате беспорядков выросло до 500 человек.

9 сентября премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне антиправительственных протестов. Также участники беспорядков устроили поджог здания центрального офиса правящей партии «Непальский конгресс».