В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В МИД РФ призвали россиян воздержаться от посещения Непала

10 сентября 2025 10:19
160
В МИД РФ призвали россиян воздержаться от посещения Непала

Гражданам России рекомендовали воздержаться от посещения Непала в связи с идущими в стране протестами и беспорядками. Об этом 9 сентября сообщили на сайте МИД РФ.

«По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет. Обстановка вокруг посольства России в Катманду остается спокойной. Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей», — указано в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что в Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале. Подчеркивается, что Россия выступает за мирное разрешение кризиса, пишут "Известия".

8 сентября власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. В связи с этим начались массовые протесты, число пострадавших в результате беспорядков выросло до 500 человек.

9 сентября премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне антиправительственных протестов. Также участники беспорядков устроили поджог здания центрального офиса правящей партии «Непальский конгресс».

Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
83
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
126
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
293
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
361
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
282
