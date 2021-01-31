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В ней приняли участие около 2 000 человек из десяти стран.
В Ленобласти стартовал марафон легкоатлетов "Дорога жизни" в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
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В Ленобласти стартовал марафон легкоатлетов "Дорога жизни" в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

31 января 2021 19:52
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В ней приняли участие около 2 000 человек из десяти стран.

Легкоатлетический марафон "Дорога жизни", посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, стартовал во Всеволожском районе Ленинградской области, передает ТАСС. Об этом сообщается в воскресенье на странице официального сообщества администрации Всеволожска во "ВКонтакте".

"Сегодня был дан старт пятьдесят второму Международному зимнему марафону. Около 2 000 человек из десяти стран сегодня преодолевают дистанции пять и 42 километра", - отмечается в публикации.

Перед стартом марафона участники акции почтили минутой молчания память защитников Ленинграда и возложили цветы у монумента "Разорванное кольцо" - символа прорыва блокады.

В забеге принимают участие спортсмены и любители бега всех возрастов. Как отметили в администрации района, самому взрослому участники пробега 92 года.

В соответствии с рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором, участники легкоатлетического марафона стартовали с интервалом пять минут группами до 80 человек.

Марафон на дистанции 42 км, который начался у мемориала "Разорванное кольцо" на берегу Ладожского озера, завершится у памятника "Цветок жизни" у железнодорожной станции Ржевка. Другие участники начали дистанцию пять км из города Всеволожск на восьмом км Дороги жизни. Продолжается преодоление спортсменами дистанции 42 км. Вечером в Петербурге состоится награждение победителей и призеров марафона.

Зимний пробег, который проходит в Ленобласти с 1970 года, в настоящее время организуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", рассчитанного на 2019-2024 годы. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

О "Дороге Жизни"

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Полностью снять блокаду удалось лишь 27 января 1944 года.

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы ледовой трассе через Ладожское озеро, начавшей работу 22 ноября 1941 года. Она действовала две зимы и была единственной военно-стратегической линией коммуникации блокадного Ленинграда. Машины доставляли в Ленинград продовольствие, а обратно увозили обессиленных жителей города. С ноября 1941 года до весны 1943 года по "Дороге жизни" по льду и на баржах в Ленинград было доставлено более полутора миллионов тонн грузов, включая продовольствие, эвакуированы более 1,3 млн человек.

 

Фото:   "ВКонтакте"

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