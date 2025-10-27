Я нашел ошибку
Главные новости:
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные

В Крыму выступили против названия «новые» регионы

27 октября 2025 12:42
99
В Крыму выступили против названия «новые» регионы

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что деление территории РФ на «новые» и «старые» регионы неверно, поскольку Донбасс, Херсонская, Запорожская и другие области исторически входили в состав Российской Империи.

Аксенов отметил, что ему не нравится соответствующее деление. Глава Крыма задался вопросом о том, разве Донбасс, Херсонщина или Запорожская область являются новыми регионами, подчеркнув, что это исторические русские земли, на протяжении веков входившие с состав Государства Российского.

Собеседник издания обратил внимание на то, что такие города, как Симферополь, Севастополь, Александровск (Запорожье), Екатеринослав (Днепропетровск), Мариуполь, Херсон, Николаев и Одесса были основаны в один и тот же период. Он уточнил, что это произошло в последней трети XVIII века в рамках «южного проекта» Екатерины Великой. Кроме того, по словам Аксенова, земли Херсонской и Запорожской областей некогда представляли собой не что иное, как часть Таврической губернии. Таким образом, как заметил глава Крыма, ничего нового на самом деле нет.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
292
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
632
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
564
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
485
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
588
Весь список