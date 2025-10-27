99

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что деление территории РФ на «новые» и «старые» регионы неверно, поскольку Донбасс, Херсонская, Запорожская и другие области исторически входили в состав Российской Империи.

Аксенов отметил, что ему не нравится соответствующее деление. Глава Крыма задался вопросом о том, разве Донбасс, Херсонщина или Запорожская область являются новыми регионами, подчеркнув, что это исторические русские земли, на протяжении веков входившие с состав Государства Российского.

Собеседник издания обратил внимание на то, что такие города, как Симферополь, Севастополь, Александровск (Запорожье), Екатеринослав (Днепропетровск), Мариуполь, Херсон, Николаев и Одесса были основаны в один и тот же период. Он уточнил, что это произошло в последней трети XVIII века в рамках «южного проекта» Екатерины Великой. Кроме того, по словам Аксенова, земли Херсонской и Запорожской областей некогда представляли собой не что иное, как часть Таврической губернии. Таким образом, как заметил глава Крыма, ничего нового на самом деле нет.