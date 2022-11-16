В Кремле заявили о продолжении работы по зерновой сделке

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться результатов до истечения срока действия зерновой сделки, чтобы принять решение о ее продлении. Об этом он заявил журналистам в среду, 16 ноября, пишут "Известия".

«Вы знаете, что главным образом речь идет о той части договоренностей, которая была призвана обеспечить снятие ограничений на поставки российской продукции на зарубежные рынки. Интенсивно работают эксперты, проводятся достаточно конструктивные контакты с ооновцами. Давайте дождемся эти оставшиеся дни, чтобы понять результат», — сказал он.

Песков добавил, что при необходимости президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят данный вопрос. Он отметил, что лидеры согласовывают разговоры в течение нескольких часов.