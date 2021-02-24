В Кремле прокомментировали условия жизни российских ветеранов

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Российские власти предпринимают много шагов для того, чтобы обеспечить ветеранам боевых действий достойный уровень жизни. Об этом в среду, 24 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для обеспечения ветеранов за последние десятилетия сделано многое. Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в области обеспечения жильем ветеранов и заботы об их здоровье «делается многое».

В октябре 2020 года правительство России приняло решение о выделении более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Средства получат жители 65 регионов. Наибольшие транши получили Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан. В пресс-службе правительства отметили, что дополнительное финансирование позволит переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий, пишут "Известия".