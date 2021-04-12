В Кремле не получали запроса от Зеленского на переговоры с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский не запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 12 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, нет, за последние дня я никаких запросов не видел, мне неизвестно, чтобы за последние дни были какие-то запросы», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы государства выразил надежду на то, что ситуация на Украине не будет обострятся. Однако в вопросах о разрядке напряженности и предотвращения потенциальной войны «Владимиру Путину всегда есть что сказать», заключил Песков.

Ранее 12 апреля украинские сми со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель сообщили, что Киев якобы запросил Москву о переговорах двух лидеров, пишут "Известия".