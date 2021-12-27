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В Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года

27 декабря 2021 11:49
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в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года

Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года, предварительные обсуждения на эту тему начались ещё летом, рассказали РБК два знакомых с ходом дискуссии источника. По их словам, речь шла о том, что кампанию необходимо планировать не за год, а заранее.

Издание отмечает, что на совещаниях, где затрагивался вопрос президентских выборов, говорилось о возможной кампании действующего главы государства Владимира Путина.

Обсуждается кампания с определённым кандидатом. Иных вариантов нет, — сказал собеседник.

При этом во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок, сказали оба источника. Они добавили, что сейчас нет ясности, готовится ли кампания по умолчанию, то есть в отсутствие иных указаний, или же у руководства администрации президента есть понимание на этот счёт.

 

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