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В Красноярске возбуждено дело после смерти ребенка в семье сыроедов

13 октября 2023 12:38
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В Красноярске возбуждено дело после смерти ребенка в семье сыроедов

В Красноярске двухлетняя девочка умерла в семье родителей-сыроедов. Супружеской паре предъявлены обвинения в ряде преступлений в отношении дочери, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия в своем Telegram-канале.

ГСУ СК отмечает, что 35-летнего мужчину и его 36-летнюю супругу обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и заведомом оставлении без помощи (ст. 125 УК РФ).

«По версии следствия, обвиняемые с момента рождения своей дочери не осуществляли качественное и своевременное кормление ребенка, а именно исключили из рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания, анемия», — говорится в сообщении.

Кроме того, с момента рождения ребенка родители полностью отказались от медицинской помощи и обращались только к специалистам нетрадиционной медицины. Когда в апреле 2023 года девочка заболела, супруги не стали обращаться к врачам, в результате чего ребенок умер.

Сообщается, что обвиняемые воспитывают еще двух дочерей 7 и 4 лет. Начата процедура по ограничению родительских прав, пишут "Известия".

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