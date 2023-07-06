В КоАП внесут штраф за пропаганду жестокого обращения с животными

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В Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП) может появиться новая статья «Пропаганда жестокого обращения с животными», в которой предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над питомцами. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Документом предлагается ввести наказание за призывы к жестокому обращению с животными. За эти действия граждан предлагается штрафовать от пяти до 30 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, либо наказывать арестом на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. Должностным лицам за это хотят вынести штраф от 10 до 15 тыс. рублей, а юрлицам — от 50 до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Кроме того, предлагается ввести отдельное наказание за изготовление и распространение пропагандирующих жестокое обращение видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиопродукции и размещение их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. За это гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, должностным лицам — от 15 до 25 тыс. рублей, предпринимателям — от 20 до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 50 до 100 тыс. рублей.