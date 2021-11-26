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В Кемеровском регионе с 26 ноября объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

26 ноября 2021 09:12
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В Кемеровском регионе с 26 ноября объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам

Вероятной причиной аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области стал взрыв метано-воздушной смеси, сообщается в соцсетях региональных властей.

Как заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, погибли 52 человека – 46 горняков и шесть спасателей.

Общее число пострадавших возросло до 57. По словам губернатора, в больнице находятся 38 шахтеров и 11 горноспасателей.

В шахту будут направлены три отделения спасателей – они займутся изоляцией горных выработок, чтобы они заполнились метаном, концентрация которого достигла безопасного уровня.

Накануне спасательная операция была приостановлена из-за взрывоопасного состояния.

По прогнозам, работы займут трое суток, после чего будет принято решение о возобновлении происков погибших в шахте, отметил Цивилёв

Сигнал о задымления на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг.

По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков, эвакуировать удалось 239.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка, на котором произошло ЧП. В регионе с 26 ноября объявлен трехдневный траур, передает Радио Маяк.

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