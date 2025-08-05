В Канаде возгорание и отключение электроэнергии произошли из-за рыбы, упавшей с неба

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В канадской провинции Британская Колумбия возгорание и отключение электроэнергии произошли из-за рыбы, упавшей с неба. Об этом информирует Straits Times.

30 июля 2025 года город Эшкрофт (население ~1500 человек) остался без электричества. Практически одновременно пожарные получили вызов о возгорании в сельской местности близ города. Огонь на площади 0,4 гектара удалось быстро локализовать благодаря помощи фермеров и сотрудников энергетической компании BC Hydro.

Расследование установило, что причиной пожара стала рыба. Ее обугленные останки обнаружили под ЛЭП. По версии специалистов, скопа (крупная хищная птица, распространенная в Северной Америке) несла добычу с реки, расположенной примерно в трёх километрах, и случайно выронила её на провода. Контакт вызвал обрыв линии и искры, которые воспламенили сухую траву.

В пожарной службе Эшкрофта предположили, что птица могла устать нести крупную рыбу в жаркую погоду. Сотрудники также в шутку допустили, что скопа «решила попробовать жареную рыбу вместо сырой». Сама птица не пострадала и покинула место происшествия, пишет МК.