В Хабаровском крае отстранили от должности военного комиссара

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил от должности военного комиссара Юрия Лайко. По его словам, большое количество жителей региона, которые недавно получили повестки, пришлось возвращать домой.

Глава региона пояснил, что за десять дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч земляков, около половины из которых пришлось отправить домой, поскольку те не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу по контракту, пишет Лента.