В Госдуму внесут законопроект о запрете выдавать на руки зарплату меньше МРОТ

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Депутаты подготовили законопроект, согласно которому сумма фактически выплачиваемой зарплаты после вычета НДФЛ не может быть ниже МРОТ.

На рассмотрение в Госдуму внесут законопроект, по которому сумма фактической заработной платы должна быть не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"МРОТ на 2024 год установлен на уровне 19242 рубля. Сегодня это зарплата примерно 5 миллионов работников, в основном – бюджетной сферы. Но и с этих денег удерживается еще и НДФЛ. Такую практику необходимо прекратить законодательно – вносим законопроект, согласно которому зарплата на руки в месяц ниже МРОТ станет для работодателя невозможной", – отметил Нилов.

В пояснительной записке к проекту указывается, что сейчас фактически выплаченная зарплата может оказаться ниже минимальной также в ситуациях, когда работник берет отпуск или больничный. Согласно инициативе, выплата сумм ниже МРОТ будет наказываться административным штрафом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году превысит 22000 рублей в месяц, пишет Смотрим.