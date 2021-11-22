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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ. Как сообщает РИА Новости, документ внёс парламент Чеченской республики. Он опубликован в электронной базе данных палаты.

Как говорится в материалах, законопроект “запрещает упоминание национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации граждан, причастных к совершению преступлений”.

Ранее замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов предложил наказывать за упоминание национальности преступника в СМИ. По его мнению, это усиливает межнациональную напряженность.