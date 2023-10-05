В Госдуму внесены поправки в закон о выборах президента

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На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в закон о выбора президента РФ, призванные унифицировать подход к проведению выборов на всех уровнях власти.

Об этом рассказал журналистам в четверг председатель комитета нижней по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат пояснил, что изменения в законе нужны для синхронизации "в части единого подхода к выборам всех уровней власти". "Это точечная донастройка системы, которая была необходима", – добавил он.

Крашенинников напомнил, что президентские выборы в РФ должны пройти в середине марта 2024 года, при этом их точную дату установит Совет Федерации в декабре 2023-го, пишет Смотрим.