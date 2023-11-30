В Госдуму внесен законопроект о маркировке энергетиков

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В Госдуму (ГД) представителями всех фракций 30 ноября внесен законопроект о маркировке, предупреждающей об опасности энергетиков. В пояснительной записке, которая есть у «Известий», авторы сообщают, что он направлен на уточнение и дополнение перечня информации, которой сопровождаются тонизирующие (энергетические) напитки, находящиеся в розничной продаже в России, а также порядка ее доведения до потребителей.

«Под тонизирующими, в том числе энергетическими, напитками, согласно техническому регламенту Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», понимаются напитки, имеющие в своем составе компоненты (вещества), оказывающие тонизирующий эффект на организм человека. Чай и кофе в данную категорию не вошли. Данные напитки могут быть как безалкогольные, так и слабоалкогольные», — говорится в документе.

В нем уточняется, что производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков на территории России запрещены с 1 января 2018 года.

Требования, предъявляемые к маркировке к безалкогольным тонизирующим, энергетическим напиткам, установлены техническим регламентом Таможенного союза. В нем говорится, что такие напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, должны маркироваться надписью: «Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией».

При этом в рамках этих требований не предусмотрено предоставление потребителю достоверной информации о вредном влиянии на здоровье чрезмерного употребления энергетиков и совместно с алкоголем, а также не установлен порядок доведения ее до потребителей.

«В результате на ярко раскрашенных металлических банках энергетиков с трудом можно прочесть рекомендацию по ограничению употребления данного напитка детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, при различных заболеваниях, поскольку она не выделена контрастной надписью, а нанесена тем же шрифтом и на том же фоне, что и состав энергетика», — поясняют необходимость принятия законопроекта авторы документа.

Законопроектом предусматривается, что потребительская тара таких напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью: «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит вашему здоровью». Также предполагается, что будет указано, что опасно употребление вместе с алкоголем, что категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами и страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. Такое предупреждение должно быть обозначено легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера и может занимать не менее 15% площади тары.