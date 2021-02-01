В Госдуме заявили, что минимальная зарплата россиян должна составлять 50 тысяч

49

В России обязательная индексация зарплат с 1 февраля не принесет ощутимых результатов в борьбе с бедностью, потому что многие работодатели ее проигнорируют. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Любой профессиональный бухгалтер расскажет вам, как увильнуть от этого обязательства. Одни заставят работников перезаключать трудовые договоры, другие проиндексируют только оклад, который составляет меньшую часть реального заработка. То, что у нас впервые появилось обязательство работодателей ежегодно индексировать зарплату, крайне позитивно, но пока этого недостаточно», – пояснил депутат.+

По словам Сергея Миронова, доходы большинства россиян на 10 % отстают от уровня 2013 года. На этом фоне индексация выглядит, как попытка черепахи догнать Ахиллеса. Правительство должно поставить задачу – догнать уровень минимальной зарплаты до 50-60 тыс. рублей, пишет «ФедералПресс».

Фото pixabay.com