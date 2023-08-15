Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Красноярского района ответит за избиение жены
Житель Красноярского района ответит за избиение жены
ЦБ отказался помогать банкам из-за нового курса рубля
ЦБ отказался помогать банкам из-за нового курса рубля
В Самарской области помешали перебросить наркотик на зону
В Самарской области помешали перебросить наркотик на зону
В Госдуме рассказали, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи
В Госдуме рассказали, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи
На оперативном совещании доложили о выполнении поручений Губернатора Самарской области
На оперативном совещании доложили о выполнении поручений Губернатора Самарской области
Чугунная лестница в историческом центре Самары снова стала безопасной
Чугунная лестница в историческом центре Самары снова стала безопасной
Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей
Рабочая группа по СВО за полгода отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей
в Самаре открыли проезд транспорта по проспекту Кирова
В Самаре открыли проезд транспорта по проспекту Кирова
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.04
2.83
EUR 110.68
2.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
Весь список
  • Персональные данные

В Госдуме рассказали, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи

15 августа 2023 10:49
58
В Госдуме рассказали, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи

Согласно российскому законодательству, при продаже недвижимости собственники обязаны заплатить налог на доходы физлиц. Но есть исключения, когда собственники могут избежать уплаты подобного налога, рассказал «Известиям» 15 августа депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он отметил, что деньги от продажи недвижимости, включая дачу, считаются доходом физического лица и облагаются НДФЛ в размере 13%. Однако, платить налог не нужно, если собственник владел своей недвижимостью три года с момента регистрации права собственности, в случаях если: гражданин получил дачу в подарок или в наследство; приобрел ее по договору ренты; дача оказалась в собственности в результате приватизации.

Также, по его словам, не придется платить налог, если дача была в собственности у гражданина более пяти лет или если садовод продал свою даче менее чем за 1 млн рублей.

Помимо этого, он рассказал, что законодательно закреплены налоговые льготы для семей с детьми. В частности, они освобождаются от уплаты налога при продаже жилой недвижимости (дача входит сюда, если семья проживает в загородном доме и члены семьи там зарегистрированы) при соблюдении ряда условий.

«Во-первых, в семье должны быть двое несовершеннолетних детей либо студенты до 24 лет, которые обучаются на очном обучении. Во-вторых, в случае если площадь и кадастровая стоимость проданной недвижимости ниже, чем купленной. В-третьих, чтобы не платить налог, семья обязуется купить новое жилье после продажи старого не позже 30 апреля следующего года. Еще несколько условий: кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 5 млн рублей, а также на момент продажи семья не должна владеть более половины площади другого жилья, общая площадь которого больше приобретаемого», — сообщил Чаплин.

Также депутат назвал несколько способов, как снизить или отменить налог от продажи недвижимости.

«Выше упомянуто, что можно подождать 3–5 лет, в зависимости от ситуации, и не платить налог и даже не подавать налоговую декларацию. Также можно продать недвижимость по той же стоимости, по которой она приобреталась, — тогда не будет дохода, соответственно, налогом нечего будет облагать. Но этот случай подходит только для тех, кому нужно быстрее продать недвижимость и как можно меньше потерять денег», — заключил он.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Свой стенд на форуме «Армия-2023» – у одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий из Самары – АО «Авиакор-Авиационный завод».
14 августа 2023  19:05
Инвестиции в ОПК: губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашения о создании новых производств в Самарской области
367
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
14 августа 2023  13:26
Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023
499
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
710
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
11 августа 2023  11:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
7483
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
11 августа 2023  09:00
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
849
Весь список