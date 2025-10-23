В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки

67

Проживание в съемной квартире в другом регионе без регистрации более трех месяцев может привести к штрафам в размере 3–5 тыс. рублей как для арендатора, так и для арендодателя. Об этом 23 октября сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Он напомнил, что регистрация бывает постоянной (по месту жительства, с отметкой в паспорте) и временной (по месту пребывания, если гражданин находится в другом регионе более 90 дней).

«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП — до 5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 тыс. — в остальных регионах РФ», — уточнил Колунов в интервью ТАСС.

Также, если человек проживает в съемной квартире более трех месяцев и не зарегистрирован, ответственность наступает и для арендодателя. Для юридических лиц штраф может составить до 800 тыс. рублей, добавил депутат. Исключение составляет случай, когда человек живет у близких родственников, пишут "Известия".