29 предприятий Самары участвуют в городском этапе конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка
Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки
квартиры с балконами и без них теперь стоят одинаково
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава» переходит в финальную стадию
Судебные приставы добились приведения в порядок кровли детского сада в Самаре
В Самаре начали играть в лапту!
почти две трети жителей Самары дарят подарки коллегам
В Госдуме рассказали о штрафах за отсутствие прописки

23 октября 2025 14:00
67
Проживание в съемной квартире в другом регионе без регистрации более трех месяцев может привести к штрафам в размере 3–5 тыс. рублей как для арендатора, так и для арендодателя. Об этом 23 октября сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Он напомнил, что регистрация бывает постоянной (по месту жительства, с отметкой в паспорте) и временной (по месту пребывания, если гражданин находится в другом регионе более 90 дней).

«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП — до 5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 тыс. — в остальных регионах РФ», — уточнил Колунов в интервью ТАСС.

Также, если человек проживает в съемной квартире более трех месяцев и не зарегистрирован, ответственность наступает и для арендодателя. Для юридических лиц штраф может составить до 800 тыс. рублей, добавил депутат. Исключение составляет случай, когда человек живет у близких родственников, пишут "Известия". 

