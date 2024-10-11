В Госдуме рассказали о компенсациях за вред от сотовой вышки около дома

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Жильцы домов, рядом с которыми установлены вышки сотовой связи, могут рассчитывать на компенсацию до одного миллиона рублей, если будет доказана причинно-следственная связь между ее работой и ухудшением здоровья. Об этом сообщил депутат, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

В беседе с РИА Новости он заявил, что жильцы домов, рядом с которыми установлено такое оборудование, могут обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

«Если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, то можно получить компенсацию и инициировать снов строения», – пояснил парламентарий.

Также, пояснил депутат, требовать демонтажа оборудования можно, если соседи сдали в аренду земельный участок в частном секторе под вышку сотовой связи, что может навредить здоровью соседей, обесценить дом и участок. Гаврилов подчеркнул, что в этом случае соседских земельный участок в жилом секторе не предназначен для таких целей.

«Если местная администрация дала согласие на возведение вышки, которая вредит здоровью и находится рядом с участком, частным домом или балконами многоэтажки, то она самостоятельно компенсирует операторам и застройщикам упущенную выгоду в связи со сносом объекта», – сообщил депутат Государственной думы.

Парламентарий отметил, что объекты недвижимости, рядом с которыми установлено оборудование сотовой связи, теряют в среднем в цене 8-20 процентов, а в некоторых случаях вдвое удешевляют жилье.

«Это тоже служит основанием для обращения в суд и правоохранительные органы, не дожидаясь заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья», – заключил Сергей Гаврилов, пишет МК.