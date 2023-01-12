В Госдуме призвали отправлять «всю молодежь» на полгода на военные сборы

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Член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал ввести обязательные военные сборы длительностью 6 месяцев для российской молодежи. Об этом он сообщил НСН.

По мнению Соболева, резервистов не хватит для противостояния НАТО, поэтому «100 процентов молодых людей» нужно обучить военным специальностям.

«Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят?» — усомнился военный. Проводить сборы и обучать молодых людей следует в системе ДОСААФ, подчеркнул он.

Специальность можно будет получить за полгода, заверил Соболев.