В Госдуме предложили вносить в паспорт информацию о группе крови граждан

139

В России предложили дополнить паспорт гражданина РФ сведениями о группе крови человека. С инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Делягин ("Справедливая Россия – За правду").

Конкретные изменения предлагается внести в Федеральный закон "О гражданстве РФ".

"Паспорт содержит информацию о группе крови и резус-факторе гражданина Российской Федерации", – указано в содержании предлагаемых поправок, опубликованных в думской электронной базе.

В пояснительной записке к документу указывается, что изменения позволят гражданам получить своевременную надлежащую помощь в чрезвычайных ситуациях без необходимости долгого поиска их группы крови в медицинских документах, пишет Смотрим.