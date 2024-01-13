В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну

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С необычной инициативой выступил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. Народный избранник предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса.

По его словам, Вашингтон опередил все государства мира по количеству иностранных интервенций. В связи с чем пора признать Америку самой агрессивной страной современности.

"Ирак, Палестина, Украина, Афганистан, Вьетнам и Ливия. Этот список можно продолжать до бесконечности", – отметил он.

Шеремет добавил, что во всем мире известен дипломатический подход США. Вашингтон вешает ярлык "изгоя" на страну и после "направляет государство на путь истинный" дружеским огнем ракет и санкциями, пишет Смотрим.

"Дипломатический подход США измеряется количеством выпущенных ракет и снарядов по назначенной ими стране-изгою. США самая агрессивная страна на планете", – резюмировал депутат.