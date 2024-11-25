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В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей

25 ноября 2024 12:09
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В Госдуме предложили увеличить выплаты по ОСАГО до 650 тыс. рублей

В Госдуме предложили повысить верхний порог страховых выплат по ОСАГО при ДТП. Законопроект подготовили депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. Об этом 25 ноября он сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарии предложили увеличить страховую сумму, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, до 650 тыс. рублей в случае вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего, и до 520 тыс. рублей, если вред причинен имуществу. Сейчас максимальный размер выплат составляет 500 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно.

Депутаты отметили, что нынешние суммы не пересматривались с 2014 года, при этом за десять лет увеличились страховые тарифы, стоимость запчастей и ремонта авто, а также медицинских услуг. разработчики законопроекта указали, что в текущих условиях 400 тыс. рублей не хватает для ремонта поврежденной машины, и недостающая сумма взыскивается с виновника ДТП. Кроме того, в последнее время наблюдается рост случаев занижения страховыми компаниями стоимости восстановительного ремонта с целью получения максимальной прибыли, заявили они.

Ярослав Нилов подчеркнул, что увеличение страховых сумм на 30% не должно повлечь увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов, учитывая доходы и расходы страховых компаний по ОСАГО. Если законопроект примут, его вступление в силу предполагается с 1 сентября 2025 года, пишут "Известия".

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