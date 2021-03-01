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В Госдуме предложили увеличить штраф за оскорбление судей

1 марта 2021 09:40
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В Госдуме предложили увеличить штраф за оскорбление судей

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить штраф за оскорбление судей или присяжных заседателей до 400 тыс. рублей. Письмо с изложением соответствующей инициативы парламентарий отправил на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Об этом сообщает RT в понедельник, 1 марта.

Законодатель напомнил, что предельный штраф за оскорбление судьи — 200 тыс. рублей — был введен в Уголовный кодекс России еще в конце 2003 года. По словам Федорова, штраф на фоне изменения экономической ситуации в России за почти 18 лет уже не представляется соразмерным наказанием.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 2 ст. 297 УК России в части увеличения предельного размера штрафа за оскорбление судьи с 200 до 400 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Федоров также отметил, что в ходе недавних резонансных судебных разбирательств обвиняемые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес других участников данных процессов, в том числе судей? пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com

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