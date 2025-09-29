В Госдуме предложили увеличить льготы по утильсбору для временно ввозимого товара

175

Депутаты Государственной думы из партии ЛДПР внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект об освобождении утилизационного сбора транспортных средств, которые ввозятся в страну и хранятся на таможенных и свободных складах для переработки или хранения. Об этом стало известно 29 сентября.

«Законопроектом предлагается дополнить перечень оснований для невзимания утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ситуациями помещения их под таможенную процедуру таможенного склада, свободного склада или переработки на таможенной территории», — приводит цитату из пояснительной записки «РИА Новости».

Уточняется, что законодательством предусмотрен ряд льготных таможенных процедур, однако в перечне случаев, когда утилизационный сбор платить не нужно, они не указаны. Таким образом, за многие товары на экспорт и реэкспорт нужно оплачивать утилизацию в России.

По словам парламентариев, принятие данной инициативы устранит правовое противоречие и восстановит изначальную экономическую целесообразность применения льготных таможенных процедур, пишут "Известия".