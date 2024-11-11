В Госдуме предложили установить в аэропортах бесплатные питьевые краны

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В Госдуме предлагают оснастить российские аэропорты бесплатными кранами с питьевой водой. Кроме того, предлагается установить предельную розничную цену на бутилированную питьевую воду в торговых точках на территории аэропортов.

С предложением выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР). Обращение направлено главе российского Минтранса Роману Старовойту.

Доступная питьевая вода, отметил Чернышов в своем обращении, снизит "социальное напряжение, связанное с высокими ценами на товары первой необходимости в аэропортах".

В беседе с RT депутат указал, что полулитровая бутылка воды в аэропорту может стоить 150-300 рублей, что "превышает все разумные пределы".

Ранее сообщалось, что ФАС проводит проверку в столичном аэропорту Внуково, где цены на воду в торговых точках стартуют со 150 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, пишет Смотрим.