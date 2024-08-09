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В Госдуме предложили сажать в тюрьму за дипфейки

9 августа 2024 09:11
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В Госдуме предложили сажать в тюрьму за дипфейки

В Госдуме представили законопроект, в котором предлагается введение нескольких статей об использовании дипфейк-технологий в Уголовный кодекс. Законопроект разработан главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«Изменения предлагается внести в статьи „Клевета“, „Мошенничество“, „Кража“, „Вымогательство“, „Мошенничество в сфере компьютерной информации“, „Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием“», — говорится в тексте законопроекта, имеется в распоряжении ТАСС. Согласно законопроекту использование персональных данных будет наказываться штрафом в размере до 1,5 млн рублей или лишением свободы сроком до двух лет.

Нилов указывает, что изображение гражданина или его голос в различных ситуациях могут как быть отнесены к биометрическим персональным данным, используемым для идентификации личности, так и не иметь такого статуса. Современные технологии позволяют создавать дипфейки, которые практически невозможно отличить от реальности. Депутат подчеркивает, что именно голос и изображение гражданина наиболее часто используются для мошеннических действий, предлагается выделить их в отдельную категорию.

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