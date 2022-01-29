Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболел 781 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19
Под эгидой «Юный динамовец» самый большой самарский каток встретил около 100 мальчишек и девчонок.
Самарские полицейские устроили для воспитанников интерната зимний праздник «В здоровом теле – здоровый дух»
Его ждет суд.
В Волжском районе молодой человек поссорился с бывшей женой и поджог дом ее матери
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
В Самаре пьяный мужчина улегся перед трамваем
В Самаре пьяный мужчина улегся перед трамваем
Любителей кофе ждут проблемы
Любителей кофе ждут проблемы
Поликлиники Самарской области прекратили плановый приём пациентов
Поликлиники Самарской области прекратили плановый приём пациентов
Житель Самарской области провалился в восьмиметровый бункер
Житель Самарской области провалился в восьмиметровый бункер
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
-1.13
EUR 86.64
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Госдуме предложили расширить программу ипотечных каникул

29 января 2022 10:20
207
В Госдуме предложили расширить программу ипотечных каникул

Депутат Госдумы Василий Власов инициировал введение права на вторые ипотечные каникулы для заемщиков в случае, если срок ипотеки превышает десять лет. Соответствующее письмо парламентарий адресовал главе Минфина Антону Силуанову, сообщают "Известия".

Как уточнил депутат, россияне, имеющие обязательства по ипотеке, могут воспользоваться каникулами по оплате. Так, в случае трудной жизненной ситуации гражданам предоставляется возможность приостановить исполнение кредитных обязательств или снизить размер платежей на срок до шести месяцев.

В рамках одного договора об ипотечном кредитовании такой льготный период предоставляется однократно, при этом то, на сколько лет была выдана ипотека, значения не имеет.

Вместе с тем Власов обратил внимание на то, что в течение длительного периода ипотечных выплат у граждан могут не единожды возникать трудные обстоятельства, требующие возможности воспользоваться кредитными каникулами.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления гражданам, чьи обязательства по договору ипотечного кредитования составляют более десяти лет, возможности двукратно воспользоваться ипотечными каникулами при условии возникновения трудных жизненных обстоятельств, перечисленных в п. 2 ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», — приводит RT текст обращения парламентария.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 января 2022  13:38
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
206
Участники обсудили промежуточные результаты и перспективы дальнейшей реализации значимого проекта, имеющего для нашего региона важнейшее религиозное, культурное и туристическое значение.
28 января 2022  20:20
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле
480
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 января 2022  13:11
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
632
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
28 января 2022  12:59
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
446
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
28 января 2022  12:48
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
578
Весь список