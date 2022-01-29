В Госдуме предложили расширить программу ипотечных каникул

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Депутат Госдумы Василий Власов инициировал введение права на вторые ипотечные каникулы для заемщиков в случае, если срок ипотеки превышает десять лет. Соответствующее письмо парламентарий адресовал главе Минфина Антону Силуанову, сообщают "Известия".

Как уточнил депутат, россияне, имеющие обязательства по ипотеке, могут воспользоваться каникулами по оплате. Так, в случае трудной жизненной ситуации гражданам предоставляется возможность приостановить исполнение кредитных обязательств или снизить размер платежей на срок до шести месяцев.

В рамках одного договора об ипотечном кредитовании такой льготный период предоставляется однократно, при этом то, на сколько лет была выдана ипотека, значения не имеет.

Вместе с тем Власов обратил внимание на то, что в течение длительного периода ипотечных выплат у граждан могут не единожды возникать трудные обстоятельства, требующие возможности воспользоваться кредитными каникулами.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления гражданам, чьи обязательства по договору ипотечного кредитования составляют более десяти лет, возможности двукратно воспользоваться ипотечными каникулами при условии возникновения трудных жизненных обстоятельств, перечисленных в п. 2 ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», — приводит RT текст обращения парламентария.