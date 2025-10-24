В Госдуме предложили подтверждать дееспособность при сделках с недвижимостью

109

Депутат Госдумы Михаил Делягин намерен внести на рассмотрение законопроект, который обязывает участников сделок с недвижимостью предоставлять справки о дееспособности. Об этом сообщили в пресс-службе депутата для ТАСС.

Пресс-служба отметила, что инициатива будет внесена на рассмотрение парламента на следующей неделе.

"Участники любой сделки по купле-продаже недвижимости должны будут в обязательном порядке предоставить документ, подтверждающий их дееспособность", – говорится в сообщении.

Поправки предлагается внести в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Проект направлен на борьбу с мошенническими схемами, когда продавцы впоследствии оспаривают сделки, ссылаясь на свою недееспособность.

В пояснительной записке отмечается, что добросовестные покупатели нередко теряют жилье и денежные средства одновременно, поскольку суды часто принимают сторону продавцов. По информации пресс-службы, мошенники могут специально дожидаться окончания ремонта новыми владельцами, чтобы затем вернуть улучшенный объект.

Автор законопроекта подчеркивает, что подобная практика создает угрозу для всего вторичного рынка жилья, поскольку любая сделка может быть оспорена по формальным основаниям. При этом предоставление справки о дееспособности остается редкостью из-за предвзятого отношения к документу в обществе.