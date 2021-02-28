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В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян
В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян
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В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян

28 февраля 2021 09:51
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В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян

Проблема с высчитыванием данных о заработной плате россиян состоит в том, что учитывается только статистическая информация. Об этом 27 февраля заявил депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Ветлужских считает, что правильнее будут считать медианную зарплату — она на треть меньше арифметической. Медианная зарплата — это величина, которая делит всех работников на две группы: те, кто получает больше указанной суммы, и меньше.

«Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», — рассказал депутат URA.RU.

С мнением депутата согласился политолог Дмитрий Журавлев. Он считает, что нужно создать четкий механизм проверки уровня зарплат. Журавлев отмечает, что отслеживать надо уровень зарплаты работников на разных уровнях, а не в среднем, пишут "Известия".

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