В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

111

Депутаты от ЛДПР внесли в нижнюю палату соответствующий законопроект, который отменяет предел для индивидуального коэффициента в три балла. Об этом сообщил один из авторов проекта – глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, передает Радио Маяк.

Ежегодно 1 августа происходит перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров. "По действующим нормативам максимальный прирост страховой пенсии составит лишь 3 балла в год вместо максимума в 10 баллов при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента", – напомнил он.

Законопроект должен устранить эту несправедливость – перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению", – отметил парламентарий.