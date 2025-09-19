В Госдуме предложили отключать интернет на недели или на выходные ради здоровья россиян

112

В Госдуме предложили отключать интернет на недели или как минимум на выходные ради здоровья россиян. С такой инициативой выступил депутат Николай Арефьев. По его мнению, чрезмерное использование интернета вредит зрению и портит нервы. Впрочем, предложение парламентария не поддержали. Зампред комитета по информполитике Антон Ткачев назвал его абсурдным. А его коллега Андрей Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что 76-летний Арефьев может вообще не пользоваться интернетом и отдыхать.

Депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением отключать россиянам интернет на неделю или как минимум на выходные. Об этом парламентарий заявил в беседе с изданием «Абзац».

По его словам, постоянное использование интернета приносит больше вреда, чем пользы.

«Мне, например, интернет нужен для того, чтобы собрать необходимую информацию или найти подходящие материалы. Это все очень удобно, быстро — и все хорошо. Однако дело в том, что, мне кажется, на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Игроманией, например, занимаются миллионы человек, причем они не просто играют, а делают это на деньги. Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома», — пояснил депутат.

Арефьев также отметил, что интернет способствует развитию психологических расстройств.

По данным опроса, проведенного kp.ru, в котором поучаствовали 3,7 тыс. человек, 32% россиян ежедневно проводят в интернете более шести часов в день. 17% из них рассказали, что могут тратить на это и по шесть-девять часов в сутки, 15% — 10 и более часов. При этом некоторые отметили, что этого требует их работа или учеба.

Еще 31% опрошенных признались, что проводят в интернете по три-шесть часов в день. 30% ответили, что они сидят в гаджетах один-три часа в день. Оставшиеся 6% — что почти не пользуются интернетом.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что ни профильный комитет, ни партия «Единая Россия» такие предложения никогда не поддержат.

«Интернет сегодня — это не только общение и развлечения, но и работа, образование, медицина, госуслуги, торговля. Фактически это инфраструктура, без которой невозможно развитие экономики и социальной сферы», — заявил член комитета по информполитике Антон Немкин.