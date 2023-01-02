В Госдуме предложили освободить школьников от оплаты общественного транспорта зимой

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести бесплатный проезд для учащихся школ в зимний период. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что весной 2021 года вступил в силу закон, запрещающий принудительную высадку детей до 16 лет из общественного транспорта, у которых нет билета или которые не могут оплатить проезд.

Несмотря на ограничения, в СМИ часто появляются сообщения о злоупотреблениях сотрудников общественного транспорта, продолжающих требовать покинуть салон несовершеннолетних, которые не оплатили проезд, не могут его оплатить из-за заблокированной транспортной карты или по другим причинам.

При этом подобные случаи происходят и в период холодной погоды, отметил депутат.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения бесплатного проезда на общественном транспорте для учащихся средних общеобразовательных школ в зимний период, когда невозможность использования общественного транспорта может привести к угрозе для здоровья и жизни ребёнка», — говорится в тексте обращения.