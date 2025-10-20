В Госдуме предложили дать отцам новорожденных дополнительный отпуск

155

Группа депутатов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении семи дней дополнительного оплачиваемого отпуска для отцов новорожденных детей. Об этом сообщили 20 октября.

«Сегодня российские отцы не имеют отдельного оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. Мы считаем это несправедливым», — сказал Дмитрий Гусев ТАСС.

По предложению законодателей, воспользоваться отпуском можно будет по письменному заявлению один раз в течение года со дня рождения ребенка. Неиспользованный отпуск после истечения срока не компенсируется денежно.

Авторы законопроекта отмечают, что введение дополнительного отпуска окажет положительное социальное и экономическое воздействие, позволяя отцам находиться рядом с семьей в первые дни жизни ребенка. Среди авторов инициативы — представители партий «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.