В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки

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В России усилят борьбу с коррупционными преступлениями. В скором времени зажать на три-четыре года у нас в стране будут за взятки, не превышающие 10 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект внесла в Государственную Думу группа парламентариев. Одним из авторов инициативы выступил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

"Мы усилим уголовную ответственность за коммерческий подкуп и взятки. Совершившие коррупционные преступления будут лишаться имущества", – написал он в личном telegram-канале.

В настоящее время конфискация имущества не предусмотрена действующим законодательством. Однако, как считает Пискарев, ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим, пишет Смотрим.