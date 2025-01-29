В Госдуме предлагают перестать взимать с россиян деньги за ускорение капремонта

171

Законопроект, который позволит ускорить техобследование состояния многоквартирных домов и, как следствие, капремонт, подготовлен к внесению в нижнюю палату парламента. Об этом пишет газета "Известия".

По данным издания, проект будет внесен на рассмотрение уже 29 января.

Согласно материалу, в настоящее время оценка состояния дома проходит раз в 25 лет, тогда как проверить его в более короткие сроки можно исключительно за счет владельце квартир.

"Мы понимаем, что техническое состояние многоквартирного дома нужно контролировать с определенной регулярностью", – отметил замглавы комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в разговоре с "Известиями".

Проект закона предусматривает, что региональным операторам будет необходимо оценивать жилищные условия раз в пять лет за счет ранее выплаченных гражданами взносов.

Как отмечает газета, депутаты и представители рынка с нововведением согласны. Поправки предлагается внести в Жилищный кодекс РФ.

Напомним, 28 января Государственная дума приняла закон об изменениях в правилах сбора взносов на капительный ремонт многоквартирных домов.

Так, для домов, которые собирают средства на специальный счет, размер взноса будет увеличен с 50 до 60%, пишет Смотрим.