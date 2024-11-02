В Госдуме посоветовали россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google

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Использование сервисов американской компании Google для получения доступа к приложениям банков и госструктур может нести серьезные риски для пользователей, об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин 2 ноября.

По мнению чиновника, безопаснее всего на сегодняшний день перейти к использованию российских аналогов подобных программ.

«В целом любые важные аккаунты, которые так или иначе сегодня связаны с сервисами Google, я рекомендовал бы перенастроить. Не стоит рисковать своей конфиденциальной информацией, доверяясь IT-гиганту, который давно не заботится о пользователях», — отметил Немкин в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в Google вводят ряд ограничений против российских пользователей, при этом гарантировать безопасность их данных компания не способна.

Депутат рекомендовал гражданам России рассмотреть отечественные аналоги американских сервисов, которые, как он считает, значительно превосходят Google в сфере кибербезопасности, пишут "Известия".

Ранее, 30 октября, перенести свою почту с почтового сервиса Gmail на российский аналог призвали разработчики «Госуслуг». В рассылке для пользователей отмечалось, что они могут лишиться доступа к аккаунту после ограничения использования SMS-подтверждения для создания новых профилей, введенных Google.