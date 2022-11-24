Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Коваленко: Мы смогли выполнить тренерскую установку
Александр Коваленко: Мы смогли выполнить тренерскую установку
В Самару прибыли 2 судна на подводных крыльях «Валдай»
В Самару прибыли 2 судна на подводных крыльях «Валдай»
На AI Journey к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации
На AI Journey к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации
Новая площадка для выгула собак сегодня открыла свои двери в Самаре
Новая площадка для выгула собак сегодня открыла свои двери в Самаре
Сергей Бабкин: Мы заслужили победу над «Спартаком»
Сергей Бабкин: Мы заслужили победу над «Спартаком»
Житель Тольятти воспользовался найденной банковской картой и потратил 16 тысяч
Житель Тольятти воспользовался найденной банковской картой и потратил 16 тысяч
в случае отмены льготной ипотеки платеж вырастет на треть
В случае отмены льготной ипотеки платеж вырастет на треть
В Самаре в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие фотовыставки «Касается каждого»
В Самаре в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие фотовыставки «Касается каждого»
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.5
-0.16
EUR 62.28
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на праздник" День матери,посвященный зоо-мамам"
В региональном центре «Мой бизнес» пройдут бизнес-выходные для самозанятых
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
Весь список
  • Персональные данные

В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

24 ноября 2022 09:16
160
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

Депутаты Государственной Думы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить эффективность механизма ОСАГО. Парламентарии утверждают, что компании не соблюдают условия, согласно которым не менее 80 процентов средств от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям. Об этом пишут «Известия».

Соответствующее обращение на имя главы Генпрокуратуры Игоря Краснова направил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат считает, что по системе обязательного страхования автогражданской ответственности систематически не выплачивают определенную федеральным законом и документами ЦБ долю страховой премии, которая предназначается для возмещения ущерба в случае аварии.

На ремонты по ОСАГО в 2020 году направили только 58,6 процентов средств от продажи полисов — 135,8 миллиарда рублей из 231,7 миллиарда. В 2021 году такая доля составила 63,8 процента (150,8 миллиарда из 236). В обращении депутатов сказано, что ЦБ летом расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26 процентов, в связи с чем большинство полисов подорожало.

«Процент отказывающихся от страховки уже критический, а штраф в 800 рублей не работает. Единственный способ сохранить ОСАГО в нынешнем виде — это наведение прокуратурой порядка в этой отрасли», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, назвав претензии депутатов обоснованными.

В России с 1 октября изменились правила ОСАГО. Всего нововведений четыре, они касаются некоторых прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП. В частности, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 декабря Ботанический сад Самарского университета им. Королёва закрывается на зимние каникулы
24 ноября 2022  10:29
С 1 декабря Ботанический сад в Самаре закрывается на зимние каникулы
141
В ходе рабочей поездки в Снежное Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса.
23 ноября 2022  16:55
 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»
753
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
23 ноября 2022  13:43
Самарцам напоминают о работе травмпунктов
1444
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
23 ноября 2022  12:43
Автобусное сообщение между Самарской и Ульяновской областями 23 ноября остановлено
374
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
23 ноября 2022  12:38
Дмитрий Азаров в ДНР встретился с командующим 2-й гвардейской армией Андреем Колотовкиным
301
Весь список