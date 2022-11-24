В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить эффективность ОСАГО

160

Депутаты Государственной Думы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить эффективность механизма ОСАГО. Парламентарии утверждают, что компании не соблюдают условия, согласно которым не менее 80 процентов средств от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям. Об этом пишут «Известия».

Соответствующее обращение на имя главы Генпрокуратуры Игоря Краснова направил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат считает, что по системе обязательного страхования автогражданской ответственности систематически не выплачивают определенную федеральным законом и документами ЦБ долю страховой премии, которая предназначается для возмещения ущерба в случае аварии.

На ремонты по ОСАГО в 2020 году направили только 58,6 процентов средств от продажи полисов — 135,8 миллиарда рублей из 231,7 миллиарда. В 2021 году такая доля составила 63,8 процента (150,8 миллиарда из 236). В обращении депутатов сказано, что ЦБ летом расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26 процентов, в связи с чем большинство полисов подорожало.

«Процент отказывающихся от страховки уже критический, а штраф в 800 рублей не работает. Единственный способ сохранить ОСАГО в нынешнем виде — это наведение прокуратурой порядка в этой отрасли», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, назвав претензии депутатов обоснованными.

В России с 1 октября изменились правила ОСАГО. Всего нововведений четыре, они касаются некоторых прав и обязанностей автовладельцев и потерпевших в ДТП. В частности, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста, пишет Лента.