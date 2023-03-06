В Госдуме поддержали переход на электронные платежки за ЖКУ

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Переход на электронные варианты платежек за ЖКУ является необходимой мерой, однако необходимо оставить бумажные квитанции для пенсионеров. Такое мнение в беседе с «Известиями» 6 марта выразил депутат Госдумы, член Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

С соответствующим предложением выступил Российский экологический оператор (РЭО).

«Уход в «цифру» — это необходимость. Действительно, производство бумаги, печать, отходы — это большие издержки. Кроме того, утилизация, переработка печатной продукции наносит колоссальный вред природе. Необходимо оставить бумажные квитанции для пенсионеров, так как они не в полной мере имеют возможность и опыт использования цифровых технологий, интернета», — подчеркнул он.

При этом парламентарий отметил, что это также является временной опцией, поскольку пожилые люди начинают всё активнее пользоваться различными электронными приложениями.

«Плюс, конечно, всё зависит от цифровизации самого субъекта. Например, Московская область, Республика Татарстан, Москва — уже несколько лет активно внедряют цифровые услуги для населения. И эта работа идет очень успешно. Люди быстро подстраиваются под новый, цифровой формат и с удовольствием им пользуются. Ведь это не только экономия бумаги, это еще и колоссальная экономия времени», — резюмировал Колунов.

Об инициативе РЭО ранее в этот день сообщили «Известия». Гендиректор оператора Денис Буцаев направил соответствующее письмо в Минстрой. Как подчеркивают эксперты, в повседневной жизни бумага — это один из самых потребляемых материалов, в России используют миллионы тонн этого сырья. При этом в процессе изготовления выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора.

Кроме того, заметили в РЭО, в начале марта 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций поэтому выросли.