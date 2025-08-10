в Госдуме планируют увеличить штрафы за шумные авто в 10 раз

184

В Госдуме рассматривают законопроект об увеличении штрафов в 10 раз за использование шумных автомобилей в ночное время. Об этом 10 августа сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз — с 500 рублей до 5 тыс. рублей. <...> Ведется доработка ко второму чтению», — процитировало слова чиновника агентство «РИА Новости».

Отмечается, что законопроект уже был принят в первом чтении еще в 2023 году. По словам Колунова, согласно будущему закону, предусматривается возможность задержания таких автомобилей и мотоциклов. При этом будет приниматься фиксация видеорегистраторов.

При этом Колунов подчеркнул, что документ в случае принятия даст регионам возможность самостоятельность увеличивать штрафы за данное правонарушение, но не более чем до 30 тыс. рублей, пишут "Известия".