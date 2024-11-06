В Госдуме оценили возможность появления 10-тысячной купюры

81

Актуальности в печати 10-тысячной купюры нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население», — считает депутат.

Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа, отметил Аксаков. Почти 90% платежей россияне осуществляют с помощью платежных карт и многие не используют наличные.

По его словам, спрос на наличные средства падает, поэтому государство должно учитывать это при их создании.

Глава комитета по финрынку также добавил, что количество обновленных пятитысячных купюр до конца года будет постепенно увеличиваться, новые купюры будут постепенно вытеснять из оборота старые.

В конце октября сообщалось, что Банк России перенес выпуск новой купюры номиналом 500 рублей на неопределенный срок, пишет Газета.