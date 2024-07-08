В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за ненадлежащее содержание домашних животных

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который вводит штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

«Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию представленного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 41446-8 "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях"», — говорится в заключении комитета.

В случае принятия законопроекта нижней палатой парламента максимальный штраф при повторном нарушении может составить до 10 тысяч рублей.